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    Бельерин: «Барселона»? Мое будущее связано с «Арсеналом», и я не собираюсь уходить»

    Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Барселоны», а также заверил, что его будущее связано с «канонирами».

    «Я покидал «Барселону» без оглядки. Сейчас мои мысли полностью сосредоточены на «Арсенале» и я по-настоящему счастлив здесь. В прошлом году я заключил с клубом новое соглашение, и меня еще многое ждет впереди. У нас собирается очень классная команда с такими игроками, как Алексис Санчес и Месут Озил.

    Мое будущее связано с «Арсеналом», и я рад этому. Много вещей может произойти в футболе, но я в «Арсенале», готовый отдавать все свои силы за клуб. Я не думаю о том, чтобы куда-то уходить», – сказал Бельерин.

    Напомним, что ранее появилась информация о том, что «Барселона», в случае ухода из клуба защитника Даниэла Алвеса, рассчитывает подписать на эту позицию 21-летнего Бельерина, который является воспитанником сине-гранатовых.

    Источник: Goal.com

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    23.03.2016 13:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +78

      Federalll 24 марта 2016, 00:07

      Бельерин: «Барселона»? Мое будущее связано с «Арсеналом», и я не собираюсь уходить»
      Прям так категорично, на ответы Карпина смахивает, прям аж его голос слышу :)
      А вдруг потянет обратно в родные пенаты?

      0
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      Рейтинг: +519

      Dammit 23 марта 2016, 17:36

      Лучше замены Алвешу и не придумать. Бельерин великолепен, да и по стилю подходит

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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 23 марта 2016, 14:19

      Лучше пусть Арсенал тащит. И чемпионат по-лучше, и Арсеналу он нужнее, и ему самому лучше там, как мне кажется. А в Барсе найдутся игроки.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 23 марта 2016, 13:30

      А жаль,в барсе бы заиграл я думаю,вместо алвеша

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      Рейтинг: +84

      Wiskey > Asbjorn 23 марта 2016, 13:56

      Эктор и в Арсенале круто играет

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