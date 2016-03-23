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    Гризманн: «Симеоне побеседовал со мной, и я постепенно стал забивать»

    Полузащитник мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о том, как ему удалось стать одним из лидеров команды.

    «Сначала мне было трудно адаптироваться к стилю игры «Атлетико». В середине лета главный тренер команды Диего Симеоне побеседовал со мной, и я постепенно стал забивать. Лишь посредством голов футболист становится лидером нападения. В раздевалке же я остаюсь тем же самым человеком, стараясь помогать своим одноклубникам», — сказал француз.

    Гризманн перешел в «Атлетико» летом 2014 года. В нынешнем сезоне на его счету в чемпионате Испании 30 матчей, в которых он забил 17 мячей.

    Источник: Mundodeportivo

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    23.03.2016 09:12
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