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    Болельщица, пострадавшая от удара Месси: «Не любила его и раньше, а сейчас – тем более»

    Болельщица Ракель Тахуэло, в которую попал мяч после удара нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в матче 30-го тура Примеры против «Вильярреала» (2:2), рассказала об этом инциденте. В результате удара у нее была сломана рука.

    «Я болею за «Реал», так что Месси я и раньше не любила, а сейчас – тем более. В том эпизоде мне в глаза светило солнце, но мяч я видела и пыталась защититься от него рукой. Я почувствовала сильный удар. Казалось, что рука сложилась пополам.

    Представители «Барселоны» уже связывались со мной и предлагали помощь. Думаю, попрошу у них билет на матч с «Реалом», – сказала Тахуэло.

    Источник: Mundodeportivo

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    22.03.2016 22:20
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +281

      trudovik 24 марта 2016, 12:45

      Ой да ладно заливать... не любила она... бла бла бла. Уверен, что если бы Лео задарил свою футболку после матча, протекла бы на месте и весь инстаграм завалила фоточками, а-ля: чмак-чмак-чмак Лео май лаф.

      0
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      Рейтинг: +14

      Темыч 22 23 марта 2016, 20:48

      Ей не солнце светило, а большая "ШЛяпа" возле лица в районе рта мешала!!!!

      1
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      Рейтинг: -186

      Protosser 23 марта 2016, 09:29

      Господи! Да всем - наср***! ©

      -1
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      Рейтинг: +272

      Inks 23 марта 2016, 08:31

      Будто он виноват в случившемся! Вот же истеричка...

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      Рейтинг: +1810

      gor77 23 марта 2016, 05:35

      Капец! На хоккее, в России и Канаде, болельщики шайбы ловят и радуются сувениру! А здесь из ничего новость сотворили. Ах-ах!)))

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > gor77 23 марта 2016, 07:21

      Ну ей же мяч всё равно не подарили, обидно. А теперь её, поломанную, и замуж может не возьмут. Так что горе у человека. Один лишь билет на Реал мог бы подсластить горечь...

      0
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 22 марта 2016, 23:45

      Посадите ее за воротами Реала,пускай эта сука видит,как забивает лучшая команда планеты.Может Лео ей еще загрузит ,другая рука ж еще целая.И все таки в голову там 100% прилетело не слабо.Такую xyйню может нести только сука с отбитым мозгом.

      3
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      Рейтинг: +99

      MaS1KrE > Ronaldinho R10 23 марта 2016, 00:54

      а у тебя то почему бомбит? небось обидно, что месси не тебе ВСАДИЛ

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      Рейтинг: +1636

      Psih86 22 марта 2016, 23:11

      Солнце ей светило.....наверное еба....ом крутила а не футбол смотрела,вот и выхватила,а на счет не любила,надо мужа любить дома!!!!

      2
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      Рейтинг: +78

      Federalll 22 марта 2016, 22:52

      Думаю, попрошу у них билет на матч с «Реалом»

      И получит... гостевой сектор Барсы :)))

      7
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 22 марта 2016, 22:35

      на бейсбол пусть сходит ,там и бита прилететь может

      -3
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