Матч Франция – Россия не будет отменен

Товарищеский матч между сборными России и Франции, который запланирован на 29 марта, не будет отменен. Об этом сообщила пресс-служба парижского стадиона «Стад де Франс», принимающего игру.

«Предстоящая встреча определенно не будет отменена, а меры безопасности будут увеличены. Пока это вся информация, которую мы можем предоставить», – ответили в пресс-службе на вопрос, могут ли теракты в Брюсселе повлиять на проведение встречи команд Франции и России.

Напомним, что сегодня утром в Брюсселе произошел ряд взрывов. Теракты затронули аэропорт и метро бельгийской столицы. По предварительным данным есть информация о 13 погибших и десятках раненых.