Ломбертс: «За первое место всегда сражаться приятнее»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал о надеждах своей команды на чемпионство после победы над «Крыльями Советов» (2:0).

— Это был реванш?

— Да уж, было очень глупо проиграть «Крыльям» на «Петровском» и потерять очки. Так что хорошо, что победили сегодня. Это не только реванш — это для таблицы очень важно, мы практически вернулись. Отличное чувство перед встречей с ЦСКА. Получится там — и мы уже в трех очках.

— Чемпионат в этом году получается таким очень турбулентным — все лидеры очень близко друг другу.

— Я думаю, это на самом деле один из самых плотных турниров. Между первым и седьмым-восьмым местами всего 7–8 очков. Проиграли бы мы сегодня, были бы седьмыми, выиграли — и можем остаться третьими. Это, конечно, добавляет эмоций, и, думаю, хорошо для нейтральных зрителей.

— Мечтать о чемпионстве болельщикам уже можно?

— Мечтать никто и не запрещал. Если не мечтать, не верить, то лучше на поле не выходить. Наши надежды должны быть с нами до конца. Повторюсь, победим ЦСКА — и мы в трех очках. Но надо сначала победить. Сейчас мы уже выиграли дважды, так что будем надеяться на лучшее. Всегда приятнее сражаться за первое место, чем за то, чтобы просто попасть в еврокубки.

— Вы много раз упомянули ЦСКА и ни разу не сказали про «Ростов».

— Да-да, конечно. Бердыев умеет собирать команды, мы это еще по «Рубину» помним. Так что, естественно, это тоже серьезный соперник, за которым надо следить. Никакого неуважения быть не может. Они отлично играют в защите, где-то с ними удача, но это результат работы. Хотя проблемы могут возникнуть у всех.