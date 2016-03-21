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    Игрок «Вильярреала» выложил в соцсети снимок, где Пике играет рукой

    Форвард «Вильярреала» Самуэль Гарсия после поединка с «Барселоной» (2:2) в 30-м туре Примеры опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter снимок стоп-кадра, который наглядно доказывает, что защитник сине-гранатовых Жерар Пике в одном из эпизодов сыграл рукой.

    Судья, к счастью игрока каталонцев, эпизод откровенно прозевал, иначе был бы вынужден предъявить защитнику желтую карточку, которая стала бы для него второй в матче.

    Чуть позже в оборонительных порядках «блауграна» Пике сменил Жереми Матье, который в итоге «добыл» для «Вильярреала» одно очко, отправив мяч в собственные ворота.

    "Снимок стоит тысячи слов», – написал Гарсия.

    Источник: Twitter

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    21.03.2016 01:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -130

      калач 21 марта 2016, 14:41

      картинка в 2д, ни о чем не говорит. Мяч может быть в 10 метрах от Пике но из-за плоской картики может казаться будто Пике играет рукой

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