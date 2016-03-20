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    Харт и Стерлинг получили повреждения в поединке с «МЮ»

    Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт вынужден был покинуть поле на носилках в результате столкновения с нападающим Маркусом Рэшфордом в дебюте второй половины встречи 31-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

    Также в первом тайме наставнику «горожан» Мануэлю Пеллегрини пришлось заменить форварда Рахима Стерлинга, получившего повреждение после подката от полузащитника «красных дьяволов» Хуана Маты.

    По предварительной информации оба игрока пропустят около трех-четырех недель. Таким образом, существует большая вероятность, что футболисты пропустят оба четвертьфинальных поединка Лиги чемпионов против «ПСЖ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.03.2016 21:17
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