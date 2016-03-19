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    Энрике: «Мы надеялись на более легкого соперника в ЛЧ, но встреча с испанской командой неизбежна»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал результат жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, каталонцы на этой стадии сыграют с «Атлетико».

    «Если доходишь до четвертьфинала Лиги чемпионов, то придется играть с такими сложными соперниками, как «Атлетико».

    Никто не хочет играть против клуба из своей страны, но я считаю, что для нас это все равно было неизбежно, ведь хороших испанских команд очень много.

    Конечно, мы надеялись на более легкого соперника в Лиге чемпионов, но для победы в турнире нужно обыгрывать всех. Значение имеет только попадание в финал», – сказал Энрике.

    Источник: Goal.com

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    19.03.2016 22:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +399

      kella 19 марта 2016, 22:04

      Мечтал о Реале? Но с ним и так придется встретиться!

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