Зидан: «Я счастлив, потому что нахожусь в лучшей команде мира»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан признался, что нахождение в Королевском клубе делает его счастливым, и он не испытывает никакого давления, находясь на тренерском мостике.

«Я нахожусь в лучшей команде мира, на меня ничто не давит. Занимаюсь любимым делом, поэтому могу сказать, что я счастлив.

Находиться в «Реале» для меня – это огромный шанс проявить себя. Под моим руководством тренируются прекрасные футболисты, мы вместе учимся. Все отлично», – сказал Зидан.