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    Зидан: «Я счастлив, потому что нахожусь в лучшей команде мира»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан признался, что нахождение в Королевском клубе делает его счастливым, и он не испытывает никакого давления, находясь на тренерском мостике.

    «Я нахожусь в лучшей команде мира, на меня ничто не давит. Занимаюсь любимым делом, поэтому могу сказать, что я счастлив.

    Находиться в «Реале» для меня – это огромный шанс проявить себя. Под моим руководством тренируются прекрасные футболисты, мы вместе учимся. Все отлично», – сказал Зидан.

    Источник: AS

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    19.03.2016 18:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 20 марта 2016, 01:21

      вчера был как не счастлив а сегодня на облаках летает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      ALEXGANCHEW 19 марта 2016, 20:19

      ишь как раздухарился, после жеребьевки лч! фартожопый реал опять на коне!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 марта 2016, 19:21

      И команда отнюдь не лучшая, и сам ты - тень прошлого, ага.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +47

      89388900185 19 марта 2016, 19:14

      Барселона лучшая команда 21 века и все это знаю зи зу

      2
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