Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Марсьяль: «Я считаю АПЛ лучшей лигой мира»

    Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль уверен, что переезд в АПЛ пойдет на пользу его карьере.

    «Я всегда был таким, мнения других людей на меня не влияют. Когда у меня не получается забить, я очень злюсь на себя. Я всегда был таким. Переход в «МЮ» получился стремительным, но я не терял рассудка и думал только об игре. В АПЛ выше требования, если сравнивать ее с Лигой 1. Я считаю АПЛ лучшей лигой мира и хочу оставаться здесь как можно дольше.

    Здесь особая атмосфера, люди дышат футболом. Только в «МЮ» я понял, насколько силен физически, в «Монако» этого ощущения не было. Думаю, тренер в меня верит, а я стараюсь следить за собой и всегда держать себя в форме», — сказал француз.

    В нынешнем сезоне Марсьяль забил семь голов в 23-х матчах АПЛ.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.03.2016 11:13
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +48

      barka22 19 марта 2016, 14:08

      а на самом деле в 1/4 лиги чемпионов и лиги УЕФА по три испанских клуба,так что выводы делайте сами

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +43

      MU777 > barka22 19 марта 2016, 15:13

      причина тому очень высокая конкуренция в АПЛ.
      в испанской Примере три команды, все остальное статисты для набирания очков.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos 19 марта 2016, 11:56

      Ну он прав,там в дерби в 4 матчах были забиты за 30 минут по 3 гола)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Vinnie Jones 19 марта 2016, 11:17

      По зрелищности да. Но топ-клубы уже давно не те

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11