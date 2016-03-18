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    Кадыров сделал Смородской официальное предложение по штрафу Тарасова

    Почетный глава «Терека» Рамзан Кадыров официально обратился к президенту «Локомотива» Ольге Смородской по поводу оплаты штрафа Дмитрия Тарасова. Напомним, УЕФА оштрафовал игрока на пять тысяч евро за демонстрацию футболки с изображением Путина после матча Лиги Европы против «Фенербахче».

    «Высоко оценив поступок Дмитрия Тарасова, Рамзан Ахматович Кадыров сделал предложение об оплате любого наложенного на футболиста штрафа за счет средств «Терека». Уважая «Локомотив» и Дмитрия Тарасова и принимая любое принятое вами решение, мы просим позволить оплатить наложенный на футболиста штраф в размере пяти тысяч евро», – сказано в обращении.

    Источник: «Матч ТВ»

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    18.03.2016 20:20
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 7 апреля 2016, 21:28

      двух зайцев сразу убил: и к Путину подлизался и себя пропиарил задно

      0
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      Рейтинг: +215

      iuda 7 апреля 2016, 10:24

      Сошлите Тарасова с Бузовой в Грозный - пусть привыкнут к порядку

      1
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      Рейтинг: +13

      aleksandrkas 21 марта 2016, 11:03

      Хороший поступок. Рамзан Ахматович в последнее время олицетворяет патриота. Достойный Гражданин. Один из немногих, кто расценил поступок Тарасова, как знак патриотизма. Смелый, сильный, крутой мужик!

      1
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      Рейтинг: +281

      serhz 19 марта 2016, 15:49

      Срочно убавить финансирование Чечни в 3 раза а то Кадыров уже ошалел от безнаказанности и мнимого величия- пусть хоть что то сам заработает и потом платит за дебилов типа Тарасова и покупает машинки за отдельные голы.

      0
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      Рейтинг: +9

      Зидан95 19 марта 2016, 13:10

      вот все говорят что чечню много уходит денег ,а вы не задумывались сколько чечня отдает ,ведь вся нефть с чечни уходит в бюджет россии

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 марта 2016, 09:47

      Кстати с этого года Чечне будут выделять не 280млрд , а 360.

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 марта 2016, 08:48

      Говорил и повторю: Кадыров стал затычкой к любой информационной ( и не только) бочке, ага, пиарится, как последняя...

      1
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 19 марта 2016, 00:31

      Рамзан - по чеченски означает,хитрый,жучара,кавказк
      ий абрамович!
      За его благородностью скрывается зачистка косяков на уровне Кремля!

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > alex1951 19 марта 2016, 08:50

      Это не благородство, это издёвка, ага.

      -1
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      Рейтинг: +10

      Ar sen 18 марта 2016, 23:48

      Тереку необходимы несколько хороших трансферов, аааааааааааа Тарасов......................

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      Рейтинг: +532

      Бан 18 марта 2016, 22:41

      Когда уже он надоест Хозяину и он его усыпит!

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Бан 19 марта 2016, 08:51

      Как бы он не загрыз Хозяина, ага.

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