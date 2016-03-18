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    Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. «Барселона» сыграет с «Атлетико»

    Сегодня в Ньоне определились пары 1/4 финала Лиги чемпионов.

    В восьмерку сильнейших пробились представители пяти стран: «Атлетико», «Барселона», «Реал» (Испания), «Бавария», «Вольфсбург» (Германия), «Бенфика» (Португалия), «Манчестер Сити» (Англия), «ПСЖ» (Франция).

    Пары 1/4 финала Лиги чемпионов выглядят так:

    Первые игры 1/4 финала состоятся 5-6 апреля, ответные – 12-13 апреля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.03.2016 14:17
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 21 марта 2016, 11:24

      а в полуфинале тоже шарики тянут? Неплохо было бы в полуфинале Барселона-Бавария, Реал-ПСЖ, и зарубу в финале Бавария-Реал.

      0
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      Рейтинг: +319

      alexfor > JI e x a 27 марта 2016, 00:19

      ага, еще чего захотел
      реалу там твоему нех делать)

      0
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      Рейтинг: +182

      KsiroN 19 марта 2016, 10:06

      Реалу прет опять)

      0
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      Рейтинг: +148

      grafff 18 марта 2016, 19:47

      а реал даже смотреть противно

      -1
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      Рейтинг: +148

      grafff 18 марта 2016, 19:47

      смоторишь как финал

      0
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      Рейтинг: +148

      grafff 18 марта 2016, 19:46

      почему на барселону постоянно плохо говорят, она всех сильнейших выбивает

      0
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      Рейтинг: +148

      grafff 18 марта 2016, 19:45

      если бенфика выйграет баварию то реал попадет на бенфйику

      0
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      Рейтинг: +148

      grafff 18 марта 2016, 19:43

      реал - вольфсбург, мой прогноз

      -1
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      Рейтинг: +10

      BarcaForca 18 марта 2016, 19:38

      Реалу как и в прошлом году фартит с жеребьевкой !! ПСЖ - МС интересно будет посмотреть на ТОЛСТОСУМОВ. Бавария, там все понятно без слов! Барсе достался самый противный, для нее соперник последних лет.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 марта 2016, 19:14

      Барсе не повезло из слабых им достался самый сильный Реалу и Баварии повезло вот они и встретятся между собой в полуфинале ПСЖ-МС тут может произойти все что угодноно я бы поставил на французов но в полуфинале им не повезет с Барсой В Милан поедут Барса и победитель пары Реал-Бавария а финал есть финал поживем увидим многое будет зависеть от травм и диквалификаций ну и от физ.формы

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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik > Garrincha58 18 марта 2016, 19:34

      Это твое мнение??? Вроде на 1/2 тоже будут шарики тянуть...

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 18 марта 2016, 18:19

      ПСЖ-МС битва мешков

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