Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. «Барселона» сыграет с «Атлетико»

а в полуфинале тоже шарики тянут? Неплохо было бы в полуфинале Барселона-Бавария, Реал-ПСЖ, и зарубу в финале Бавария-Реал.
Сегодня в Ньоне определились пары 1/4 финала Лиги чемпионов.
В восьмерку сильнейших пробились представители пяти стран: «Атлетико», «Барселона», «Реал» (Испания), «Бавария», «Вольфсбург» (Германия), «Бенфика» (Португалия), «Манчестер Сити» (Англия), «ПСЖ» (Франция).
Пары 1/4 финала Лиги чемпионов выглядят так:
Первые игры 1/4 финала состоятся 5-6 апреля, ответные – 12-13 апреля.