Итальянские клубы провели самый плохой евросезон за последние 15 лет

«Лацио» проиграл в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Спарте» со счетом 0:3 и покинул турнир.

Ранее из Лиги чемпионов выбыли «Рома» и «Ювентус», уступившие по итогам двухматчевых противостояний «Реалу» и «Баварии» соответственно.

Таким образом, в четвертьфиналах еврокубков не примет участия ни одна итальянская команда. В последний раз такой результат клубы из Италии показали в сезоне-2000/01.