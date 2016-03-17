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    Итальянские клубы провели самый плохой евросезон за последние 15 лет

    «Лацио» проиграл в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Спарте» со счетом 0:3 и покинул турнир.

    Ранее из Лиги чемпионов выбыли «Рома» и «Ювентус», уступившие по итогам двухматчевых противостояний «Реалу» и «Баварии» соответственно.

    Таким образом, в четвертьфиналах еврокубков не примет участия ни одна итальянская команда. В последний раз такой результат клубы из Италии показали в сезоне-2000/01.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.03.2016 23:26
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +519

      Dammit 19 марта 2016, 12:18

      Конечно,им тяжело. Из Серии А с топ-клубами может конкурировать только Юве. На одной команде далеко не уедешь.

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 18 марта 2016, 03:31

      Российская премьер-лига уступает лишь трём чемпионатам: испанскому, немецкому и английскому. С Италией мы набрали абсолютно поровну рейтинговых очков, по 11,500 и одинаково лишились всех клубов. Франция и Португалия хоть и не потеряли пока всчех участников, но в сезоне выступили заметно слабее. отставая от пятой строчки.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 18 марта 2016, 01:12

      Серия А уже не та.....

      0
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      Рейтинг: +84

      Defensore 18 марта 2016, 00:27

      В 2001 Сериа А была ещё лучшей лигой. Даже странно

      2
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 17 марта 2016, 23:29

      ЮВЕ достойно проиграл, остальные лажанулись по полной

      8
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      ...
      Рейтинг: +61

      Hiddink95 > roman230582 18 марта 2016, 00:32

      ну не скажи, поражение по пенальти ПСВ я бы позорным не назвал

      -1
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      Рейтинг: +54

      Lokomotiv7 > Hiddink95 18 марта 2016, 01:03

      Имели в виду только итальянские клубы псв это голандия

      3
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Lokomotiv7 18 марта 2016, 01:11

      Hiddink95 не в теме)))

      1
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