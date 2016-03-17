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    Лига Европы. «Вильярреал», «Атлетик» и «Спарта» вышли в четвертьфинал

    В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Вильярреал» и «Байер» сыграли вничью – 0:0.

    Первая встреча этих команд завершилась победой «Вильярреала» со счетом 2:0.

    Таким образом, из этой пары в следующий раунд вышел «Вильярреал»

    В других ответных играх «Валенсия» обыграла «Атлетик», но за счет выездного гола в 1/4 финала прошли баски; «Спарта» разгромила «Лацио», чем также обеспечила себе участие в следующем этапе.

    Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи

    Валенсия (Испания) – Атлетик (Испания) – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Мина, 13; 2:0 – Сантос, 37; 2:1 – Адурис, 75.

    Байер (Германия) – Вильярреал (Испания) – 0:0 (0:0)

    Лацио (Италия) – Спарта (Чехия) – 0:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Докал, 10; 0:2 – Крейчи, 12; 0:3 – Юлис, 44.

    Календарь Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.03.2016 22:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 18 марта 2016, 00:21

      Блин, Спарта и быков уделала на выезде 3:0, а теперь и Лацио в Риме с тем же счётом. Чё, молодцы!

      0
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    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 17 марта 2016, 23:32

      топ игра от лацио

      0
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      Рейтинг: +377

      bringing 17 марта 2016, 23:00

      Спарта дала

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