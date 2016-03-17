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    Глушков: «У меня и в мыслях не было идеи участвовать в потасовке»

    Полузащитник «Торпедо» (Армавир) Никита Глушков массовую драку между футболистами в матче 26-го тура ФНЛ с «Сибирью» (2:2).

    «Мы все еще с детства знаем, что драться — это плохо, но мы уже не дети. Изначально у меня и в мыслях не было идеи участвовать в потасовке, лично я ни с кем и не дрался. Да, я признаю, что толкнул грудью футболиста, который ударил меня по ногам. Я хотел таким образом показать ему, что не стоит целенаправленно играть грубо, травмировать игроков и провоцировать на драку.

    На мой взгляд, все пенальти матча обоснованны, и назначены они из-за того, что соперники активно фолили. Когда мы забили третий пенальти, новосибирцы начали осознанно бить по ногам футболистов «Торпедо». Было понятно, что они пытались развязать драку, к сожалению, у них это получилось. Я осознаю свою вину, что я на это повелся, не справившись с эмоциями», — сказал Глушков.

    Стоит отметить, что на видеоповторе видно, что Глушков толкнул игрока соперников Александра Макаренко, после чего на поле и вспыхнула драка. Напомним, что в этом матче арбитр Игорь Низовцев назначил три пенальти в ворота «Сибири».

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.03.2016 17:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 17 марта 2016, 20:27

      Да какая это драка,вот между Сатурном и Цска была драка,всем дракам)

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