Румменигге: «Надо признать, что «Ювентусу» не повезло»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге признался, что в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» итальянцам не повезло.

«Признаю, что поражение «Ювентуса» - это невезение. Матч был сложным, поскольку «Ювентус» устроил прессинг по всему полю. Такая игра сплачивает команду, но и сильно давит на психику», - цитирует Румменигге ZDF.

Напомним, «Бавария» дожала «Ювентус» в дополнительное время, победив со счетом 4:2.