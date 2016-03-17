Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Румменигге: «Надо признать, что «Ювентусу» не повезло»

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге признался, что в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» итальянцам не повезло.

    «Признаю, что поражение «Ювентуса» - это невезение. Матч был сложным, поскольку «Ювентус» устроил прессинг по всему полю. Такая игра сплачивает команду, но и сильно давит на психику», - цитирует Румменигге ZDF.

    Напомним, «Бавария» дожала «Ювентус» в дополнительное время, победив со счетом 4:2.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.03.2016 08:51
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +63

      LogvinovSerj13 17 марта 2016, 09:11

      Да нехрен было во втором тайме садиться в глухую оборону, да и Аллегри начудил с заменами

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > LogvinovSerj13 17 марта 2016, 14:50

      Всё норм было,и везло и всё было в порядке,но ЭВРА всё запорол.ВСЁ....было отчётливо видно,что 2 и 3 голы были забиты из за его ошибок,но если подумать,всегда тренера дают указания не выбивать мяч просто так не своему,но тут конечно другая ситуация,87 минута и всё закончилось...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11