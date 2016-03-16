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    Почеттино: «Нужно доказать, что поражение «Тоттенхэма» от «Боруссии» было случайностью»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино верит, что его команда может победить дортмундскую «Боруссию» и выйти в четвертьфинал Лиги Европы.

    «Завтра мы должны доказать, что поражение «Тоттенхэма» в первом матче с разницей в три мяча было случайностью. Я верю, что у нас есть все шансы, чтобы победить «Боруссию», - сказал Покеттино.

    Матч 1/8 финала Лиги Европы «Тоттенхэм» – «Боруссия» состоится 17 марта в 23.05 мск. В первом матче английский клуб уступил на выезде со счетом 0:3.

    Источник: Goal.com

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    16.03.2016 20:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17

      BvB09|Heja Bvb 17 марта 2016, 09:42

      3 гола это случайно ?

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 17 марта 2016, 02:09

      У вас есть шансы что бы победить Боруссию,согласен,может Дортмунд сыграет как МанСити: основным составом,но в пол ноги))Победить можно,но не пройти дальше))

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 17 марта 2016, 02:08

      Результат первого матча случайность???А выпустить второй состав это как можно назвать?

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      Рейтинг: +99

      MaS1KrE 16 марта 2016, 23:35

      ага, выпускать второй состав, а потом говорить, что это случайность)
      Не думай, что такие мувы тебе помогут выиграть АПЛ, ты уже на двух фронтах просрал, смирись

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