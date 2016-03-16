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    Коштинья: «Симуляции – часть португальской культуры футбола»

    Бывший полузащитник сборной Португалии Коштинья выразил мнение, что симуляции являются частью культуры футбола его родной страны.

    «Такая в стране культура футбола. Нет, нас не воспитывают симулянтами в школах. Например, в Англии судья на поле почти не заметен, он действует редко. В Португалии, если ты просто тронул другого игрока, даже не сфолил, а просто придержал и сыграл в мяч, судья свистит. Игроки видят в этом возможность: упал, привлек к себе внимание или выбить своей команде штрафной. Думаю, это реально часть культуры.

    Роналду? Когда он уехал в Англию, у него сильно поменялся стиль игры. Он понял, что физическая сила важнее, чем удачные падения в штрафной. Судьи там ведут себя иначе, реагируют только на очень серьезные нарушения. И он подстроился под их правила, прокачал технику и поднял свою игру на новый уровень. Это повлияло на Португалию, кстати. Там поняли, что надо играть в футбол, а не делать вид, что играешь», - сказал Коштинья.

    Полное интервью с титулованным португальским хавбеком читайте на «Бомбардире»!

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.03.2016 13:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 21 апреля 2016, 14:49

      Так это давно ясно,только не много не правильно сказано----БЕЗКУЛЬТУРИЕ!!!

      -1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 16 марта 2016, 17:55

      ну по Роналду видно

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