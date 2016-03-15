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    Воронин: «Забить три гола Киеву будет практически невозможно»

    Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин оценил шансы киевского «Динамо» отыграться в ответной встрече с «Манчестер Сити» после поражения со счетом 1:3.

    «Исходя из первого матча против «Манчестер Сити», англичане явно сильнее и три гола Киеву будет забить проблематично. Это практически невозможно, но я очень обрадуюсь, если это получится», – сказал Воронин.

    По его мнению, у киевлян слишком слабая атака

    «У «Динамо» всегда были хорошие нападающие, за исключением нынешней команды. Вся атака строится на Андрее Ярмоленко, вся игра практически идет через его фланг, а нападающего, какие были раньше, нет. Нет линии атаки, которая могла бы забить два мяча в ответ на один. Я считаю, что для Лиги чемпионов у «Динамо» слабые нападающие».

    Матч «Манчестер Сити» – «Динамо» К состоится во вторник, 15 марта. Начало – в 22:45.

    Источник: Р-Спорт

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    15.03.2016 21:02
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