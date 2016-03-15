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    Маркиньос даст ответ «Барселоне» в конце сезона

    Защитник «ПСЖ» Маркиньос отреагировал на информацию о заинтересованности со стороны «Барселоны» к своей персоне. 21-летний футболист дал понять, что со своим будущим он определится лишь по окончании сезона.

    «На данный момент мое будущее — это «ПСЖ». Но я могу говорить только о ситуации на данный момент. Сейчас я играю за «ПСЖ», и все знают, на что нацеливается наш клуб. В конце сезона поговорим о том, как сложился сезон для клуба и для меня лично. Я профессионал и должен думать только об игре. Нужно дождаться конца сезона, а там будет видно», — приводит слова Маркиньоса Le Parisien.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.03.2016 18:24
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