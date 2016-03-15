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    Вайсс: «Грузинский футбол имеет большой потенциал»

    Словацкий специалист Владимир Вайсс прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной Грузии.

    «Для любого тренера предложение работать в сборной - это одновременно ответственность, честь и радость. Рад, что получил возможность вернуться в европейский футбол с командой Грузии. Грузинский футбол не только славен историей и традициями, но и имеет большой потенциал. Шестая корзина посева, в которую попала Грузия при жеребьевке чемпионата мира, - не тот уровень, который должна занимать сборная. Не буду давать обещаний, но уверен, что мы добьемся прогресса», - заявил Вайсс.

    Источник: УЕФА

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    15.03.2016 08:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 15 марта 2016, 10:56

      Имел когда то. Давно это было.

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