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    Капелло: «После сборной России я собирался завязать с футболом»

    Экс-наставник сборной России Фабио Капелло прокомментировал возможность своего назначения на пост главного тренера «скуадры адзурры».

    «Сборная Италии? На данный момент все мое время занимает работа на телевидении, тем не менее, не могу дать вам однозначный ответ, ведь никогда нельзя говорить «никогда».

    Сейчас я в отпуске и у меня все прекрасно. Даже не рассматривал эту возможность.

    Когда я покидал Россию, то был намерен завершить тренерскую карьеру и сосредоточить все внимание на работе комментатором, которая, кстати, приносит мне гораздо больше удовольствия. Ведь после ошибок, совершенных на поле, вам еще долго приходится иметь дело со всеми критиками и журналистами.

    В настоящее время я просто расслабляюсь и нахожусь в режиме ожидания», – сказал Капелло.

    Источник: Football Italia

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    15.03.2016 01:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +62

      NoN141 19 марта 2016, 00:36

      богатым стал, почему бы и нет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 15 марта 2016, 09:53

      Лучше отдыхай-командам вреда будет меньше!

      0
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      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > nemolod 15 марта 2016, 15:04

      Назови мне еще тренера, который 7 раз брал скудетто с тремя разными командами)))

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 15 марта 2016, 01:17

      То, что он умеет комментировать было очень заметно при его работе со сборной России. Жаль, что не наоборот.

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