Срна: «Шахтер» провел худшую за семь лет игру»

Капитан «Шахтера» Дарио Срна извинился перед болельщиками за разгромное поражение от «Днепра» (1:4) в 18-м туре УПЛ.

«Шахтер» провел свою худшую игру за последние семь лет. Это был не тот «Шахтер», который нужен нашим болельщикам. Стыдно что-то говорить перед камерой. Это катастрофа. Мы всегда играем с «Днепром» тяжело, они всегда хорошо с нами играют», - сказал Срна.