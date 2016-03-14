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    Срна: «Шахтер» провел худшую за семь лет игру»

    Капитан «Шахтера» Дарио Срна извинился перед болельщиками за разгромное поражение от «Днепра» (1:4) в 18-м туре УПЛ.

    «Шахтер» провел свою худшую игру за последние семь лет. Это был не тот «Шахтер», который нужен нашим болельщикам. Стыдно что-то говорить перед камерой. Это катастрофа. Мы всегда играем с «Днепром» тяжело, они всегда хорошо с нами играют», - сказал Срна.

    Источник: ua.tribuna

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    14.03.2016 10:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 14 марта 2016, 10:52

      Шахтёр сегодня - клуб без Родины.
      Скитаются, бомжуют по всяким Львовам, так чего вы ждёте? У вас худщие игры ещё впереди, причём будут всё хуже, хуже и хуже.

      3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > ФК Зенит всея Руси 14 марта 2016, 16:45

      Не заходи на ветки с украинской инфой, ладно?

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Aztec58 14 марта 2016, 17:22

      С какой это стати?

      Украинцы обязаны знать и ясно понимать своё место.

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