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    Энрике: «Моя единственная проблема состоит в том, что нет игрового времени для всех»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями после матча 29-го тура Примеры против «Хетафе» (6:0).

    «Мы очень серьезно отнеслись к этой игре с самого начала. Перемещение мяча было быстрым, а пасы – точными.

    Мунир сыграл весь матч, он значительно прибавил. Моя единственная проблема в том, что нет игрового времени для всех футболистов.

    Суарес не играл потому, что в этом сезоне он провел на поле 850 тысяч минут. Я решил, что сегодня он играть не будет.

    Если бы я был тренером сборной Испании, то я бы взял Серхи Роберто на Евро, он очень разносторонний футболист», – сказал Энрике.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2016 20:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -186

      Protosser 14 марта 2016, 10:53

      Шта? 850 000 минут? Кто-то тут под кайфом..

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > Protosser 14 марта 2016, 10:54

      Или это юмор такой?

      -1
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