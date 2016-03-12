Колоччини: «Бенитес способен привести «Ньюкасл» к победам»

Одна игра в запасе есть у них. И если они ее выигрывают, то уже вне зоны вылета, т.ч. все может быть и останутся они в элите.
Защитник «Ньюкасла» Фабрисио Колоччини выразил мнение о новом наставнике «сорок» Рафаэле Бенитесе.
«Карьера Бенитеса говорит сама за себя. Бенитес по-настоящему великий тренер. Уверен, что он сохранит прописку клуба в Премьер-лиге и приведет команду к победам», – сказал Колоччини.
Напомним, на посту главного тренера «Ньюкасла» Бенитес сменил Стива Макларена.
На данный момент черно-белые располагаются в зоне вылета, имея в своем активе всего 24 очка после 29-ти туров.