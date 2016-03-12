Колоччини: «Бенитес способен привести «Ньюкасл» к победам»

Защитник «Ньюкасла» Фабрисио Колоччини выразил мнение о новом наставнике «сорок» Рафаэле Бенитесе.

«Карьера Бенитеса говорит сама за себя. Бенитес по-настоящему великий тренер. Уверен, что он сохранит прописку клуба в Премьер-лиге и приведет команду к победам», – сказал Колоччини.

Напомним, на посту главного тренера «Ньюкасла» Бенитес сменил Стива Макларена.

На данный момент черно-белые располагаются в зоне вылета, имея в своем активе всего 24 очка после 29-ти туров.