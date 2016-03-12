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    Колоччини: «Бенитес способен привести «Ньюкасл» к победам»

    Защитник «Ньюкасла» Фабрисио Колоччини выразил мнение о новом наставнике «сорок» Рафаэле Бенитесе.

    «Карьера Бенитеса говорит сама за себя. Бенитес по-настоящему великий тренер. Уверен, что он сохранит прописку клуба в Премьер-лиге и приведет команду к победам», – сказал Колоччини.

    Напомним, на посту главного тренера «Ньюкасла» Бенитес сменил Стива Макларена.

    На данный момент черно-белые располагаются в зоне вылета, имея в своем активе всего 24 очка после 29-ти туров.

    Источник: Goal.com

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    12.03.2016 18:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +284

      Kano 12 марта 2016, 18:27

      Одна игра в запасе есть у них. И если они ее выигрывают, то уже вне зоны вылета, т.ч. все может быть и останутся они в элите.

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