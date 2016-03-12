Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Это'О: «В «Реале» не любят чернокожих футболистов»

    Бывший нападающий «Реала» Самуэль Это'О заявил, что в пору его выступлений за мадридскую команду игроки плохо относились к чернокожим футболистам.

    «Когда мне было 16, я играл за молодежный состав «Реала». Там меня никто не уважал. Партнеры по команде даже не здоровались со мной. Я никогда не хотел уезжать из Мадрида, но находиться там не мог. Не понимаю, в чем была причина такого отношения. Есть только одно объяснение: наверное, в этом клубе не любят чернокожих », – сказал Это'О в интервью для fcinternews.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.03.2016 14:22
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 13 марта 2016, 09:29

      в реале никого не любят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      ЦСКА 2015—2016 13 марта 2016, 00:13

      Ты это маску наден если хотел там оказаться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 12 марта 2016, 16:14

      ЭТО'Обезьяна.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон > Бомбардиръ 12 марта 2016, 17:16

      Один из лучших форвардов своего поколения!Успешный человек,миллионер.Кто обезьяна то??Ты наверно с трибуны бананы в футболистов кидаешь и думаешь,что так и должно быть.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 12 марта 2016, 15:46

      Помню когда роберту карлосу в махачкале кинули банан,как так можно?лучше в этоо кидали бы сразу связками

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 12 марта 2016, 14:59

      Это'О хоть про одну команду сказал хорошо?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > suhoffmonstro 12 марта 2016, 15:10

      Анжи

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 12 марта 2016, 14:58

      Кто ж это такую хрень придумал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 12 марта 2016, 14:26

      Ненавижу, когда не любят чернокожих футболистов.
      Белый расизм это ужассно!
      -
      То ли дело чёрный расизм. Кошерный и толерантный.

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 марта 2016, 14:24

      А где их любят? Наверное, только в Анжи и Тереке.

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11