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    Билич: «Манчестер Юнайтед» - раненый зверь, и мы знаем чего ждать от него в воскресенье»

    Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич поделился своими ожиданиями от воскресного матча 1/4 финала Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед», на неделе проигравшего в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Ливерпулю» (0:2).

    «Мы ожидаем хорошей игры от «Манчестер Юнайтед», ждем, что при своих болельщиках они сыграют лучше, чем с «Ливерпулем». Это была не типичная игра для «МЮ». «Ливерпуль» сумел сыграть очень смело и запугать их с первых минут. Сейчас «Юнайтед» - раненый зверь, и мы знаем чего ждать от него в воскресенье.

    У них все еще есть неплохие шансы в ответной игре с «Ливерпулем», они сыграют лучше. «МЮ» - огромный клуб, которым руководит один из самых сильных специалистов в футбольном деле», - сказал Билич.

    Источник: Skysports

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    11.03.2016 14:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1423

      Parham 11 марта 2016, 15:09

      МОЛОДЕЦЦЦ ТРУДОГОЛИК!!! И НАСТОЯЩИЙ ШУТНИК!!!!
      ПРОДОЛЖАЙ В ТОМ ЖЕ ДУХЕ СО СВОЕЙ КОМАНДОЙ!!!!

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