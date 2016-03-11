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    Билардо: «Месси достиг своего потолка»

    Бывший главный тренер сборной Аргентины Карлос Билардо поделился своим мнением о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.

    «Альфредо Ди Стефано был суперменом. Затем пришли Пеле и Марадона. Сейчас есть Месси, но это разные эры.

    Я знаю, что Лионель может выигрывать «Золотые мячи», он заслуживает это. Есть определенная разница между ним и Криштиану Роналду. Я вношу Месси в число лучших, но не во всей истории, а на данный момент. Он достиг своего потолка, он не может выиграть больше того, что он уже выиграл. Но у него все еще есть стимул выиграть чемпионат мира», - заявил Билардо.

    Источник: Goal.com

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    11.03.2016 13:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +293

      VVK13 11 марта 2016, 19:52

      да действительно достиг потолка, подумаешь лучший в мире, он же не будет играть до того когда откроются другие разумные планеты))

      0
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 11 марта 2016, 19:29

      Всем бы такой потолок!!!

      0
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      Рейтинг: +80

      cruiff 11 марта 2016, 18:59

      Нет Билардо, Месси лучший в истории.

      0
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 11 марта 2016, 15:21

      Эти разговоры и споры будут вечно!!!У всех свое время и у каждого человека свое мнение!!!Раньше футбол был другой,а через лет десять будет совсем другой!!!Последнии лет двадцать Месси лучший,вместе с Рональдо зубастиком и Зиданом!!!

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