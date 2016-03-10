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    Тухель: «Вторая игра тоже будет непростой»

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель оценил игру своих подопечных в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Тоттенхэма» (3:0).

    «Мы играли уверенно, не давая сопернику пространства. Мы атаковали игроков «Тоттенхэма» на их половине и не пускали на свою. В первом тайме игра была скоростной, а во втором мы полностью доминировали. Я очень доволен нашим выступлением.

    У меня очень трудолюбивая команда. Мы приспосабливаемся к сильным сторонам соперника. Нам было тяжело, и мы создали трудности «Тоттенхэму».

    Я почти уверен, что все это нам понадобится и в следующей игре. Она тоже будет непростой», – сказал Тухель.

    Источник: BBC

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    10.03.2016 23:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 11 марта 2016, 01:30

      Ответная игра для Дортмунда будет возможно не простой,если Тухель сделает тоже самое,что и Покеттино))))

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