Ди Мария: «Реалу» не нужны игроки такого типа, как я»

походу обратно захотел вместо Рона и теперь на жалость давит! да так громко сказано, будто из Реала за копейки ушёл)
Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария вспомнил время, проведенное в расположении мадридского «Реала».
«Я не думаю, что «Реалу» нужны игроки такого типа, как я. У этой команды полно качественных футболистов с опытом. Это футболисты, которые стоят очень много денег.
Болельщики на «Сантьяго Бернабеу» очень требовательны к игрокам, но я думаю, что у «Реала» все получится, у меня там много друзей. Мне кажется, что главными фаворитами Лиги чемпионов являются «Реал» и «Барса», они всегда доходят до финальных раундов плей-офф», — сказал аргентинец в интервью El Larguero.
В текущем розыгрыше Лиги 1 в составе «ПСЖ» Ди Мария провел 22 матча, забив в них девять мячей и сделав десять результативных передач.