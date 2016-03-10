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    Ди Мария: «Реалу» не нужны игроки такого типа, как я»

    Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария вспомнил время, проведенное в расположении мадридского «Реала».

    «Я не думаю, что «Реалу» нужны игроки такого типа, как я. У этой команды полно качественных футболистов с опытом. Это футболисты, которые стоят очень много денег.

    Болельщики на «Сантьяго Бернабеу» очень требовательны к игрокам, но я думаю, что у «Реала» все получится, у меня там много друзей. Мне кажется, что главными фаворитами Лиги чемпионов являются «Реал» и «Барса», они всегда доходят до финальных раундов плей-офф», — сказал аргентинец в интервью El Larguero.

    В текущем розыгрыше Лиги 1 в составе «ПСЖ» Ди Мария провел 22 матча, забив в них девять мячей и сделав десять результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.03.2016 14:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +536

      dolf666 10 марта 2016, 15:25

      походу обратно захотел вместо Рона и теперь на жалость давит! да так громко сказано, будто из Реала за копейки ушёл)

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > dolf666 10 марта 2016, 21:19

      Обратно вряд ли, хотя сказано с обидой и вызовом, ага.

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 10 марта 2016, 15:25

      Странно слышать от Ди Марии, что он был не нужен в Реале, потому что во времена Моуриньо он хорошо отжигал, постоянно был одним из самых полезных игроков на поле, а в паре с Модричем это была вообще бомба!

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