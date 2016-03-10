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    Блаттер: «Я считаю, что на ЧМ лучше оставить 32 команды»

    Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер не поддерживает инициативу по увеличению количества стран-участниц чемпионатов мира. Напомним, что с таким предложением выступил действующий президент ФИФА Джанни Инфантино. По его мнению, количество команд-участников первенства нужно увеличить с 32 до 40.

    «Я считаю, что лучше оставить 32 команды. Эта система зарекомендовала себя, была проверена. Эта идея принесла Инфантино голоса? Тогда следующий претендент скажет, что нужно увеличить число команд до 44, а где грань разумного? Можно вовсе играть, как в теннисе — 128 команд. И играть на вылет. Это было бы действительно креативно», — сказал Блаттер в интервью изданию Blick.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.03.2016 13:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 марта 2016, 19:48

      Старый прав!

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