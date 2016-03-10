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Lifenews: Денисов может не сыграть на Евро-2016

10 марта 2016, 13:23
14

31-летний игрок «Динамо» Игорь Денисов может пропустить чемпионат Европы во Франции. По информации источника, тренерский штаб московского клуба рассматривает хавбека исключительно в качестве запасного игрока, а значит он может остаться без игровой практики.

«Опасения относительно физической формы Денисова были ещe во время зимних сборов. Но тренерский штаб решил выставить Игоря на игру Кубка России с «Амкаром», учитывая огромный опыт футболиста. Однако, как показала игра, Денисов был одним из худших на поле и не успевал за действиями соперника. В итоге «Динамо» проиграло матч со счетом 1:3. Естественно, Кобелев был разочарован игрой одного из своих лидеров и высказал ему свои претензии, после чего его решение не ставить Игоря на следующий матч в рамках РФПЛ с «Уралом» было полностью оправданным», - сообщает источник в клубе.

В последний раз Денисов выходил на поле в матче РФПЛ в начале ноября прошлого года. После этого он был переведен в дубль.

Источник: Life
Чемпионат Европы Россия Динамо Россия Денисов Игорь
Комментарии (14)
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ФК Зенит всея Руси
1457605732
Шщикарная карьера пошла у Гарика после ухода из Зенита. Молодець. Просто молодець. - Ну, зато Зениту всё доказал. И без золота в тот год оставил. Теперь колода обратным движением проучила медведя, как лазать к мёду.
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С-Пб on-line
1457607242
Обратно на кауказ
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hodyrev
1457607371
В астану к аршавину и тимощуку!
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hodyrev
1457607380
Кайрат тоесть)
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Masteralex
1457613335
зазвездение это диагноз и бывает он не только у российских игроков, а результат всегда один, игрок через время начинает играть хуже, а запросы не меняются, в итоге разрыв шаблона и всё, нет хорошего игрока
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bringing
1457613848
Это к лучшему
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1457613867
Мутко будет спасать своего бывшего игрока.
Ответить
headdevil
1457615959
Да нафиг он нужен, в сборной есть кому играть в центре- Дзагоев, Глушаков, Газинский, на худой конец Бузов.
Ответить
Alex3920486
1457615966
это хорошо...
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sined1951
1457624493
Динамо пытаются тихо сплавить в ФНЛ, поэтому и ищут виноватых. Для Москвы 4 клуба в Премьер-лиге по нынешним временам много
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