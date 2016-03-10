Lifenews: Денисов может не сыграть на Евро-2016

31-летний игрок «Динамо» Игорь Денисов может пропустить чемпионат Европы во Франции. По информации источника, тренерский штаб московского клуба рассматривает хавбека исключительно в качестве запасного игрока, а значит он может остаться без игровой практики.

«Опасения относительно физической формы Денисова были ещe во время зимних сборов. Но тренерский штаб решил выставить Игоря на игру Кубка России с «Амкаром», учитывая огромный опыт футболиста. Однако, как показала игра, Денисов был одним из худших на поле и не успевал за действиями соперника. В итоге «Динамо» проиграло матч со счетом 1:3. Естественно, Кобелев был разочарован игрой одного из своих лидеров и высказал ему свои претензии, после чего его решение не ставить Игоря на следующий матч в рамках РФПЛ с «Уралом» было полностью оправданным», - сообщает источник в клубе.

В последний раз Денисов выходил на поле в матче РФПЛ в начале ноября прошлого года. После этого он был переведен в дубль.