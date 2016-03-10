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    В «Барселоне» намерены сохранить Месси до 2021 года

    Спортивный директор «Барселоны» Роберто Фернандес анонсировал продление контракта с форвардом Лионелем Месси.

    «Совершенно точно, Месси останется в клубе как минимум до 2021 года. Речь идет о лучшем футболисте в истории с выдающимися спортивными и личными качествами. Многие удивляются, когда узнают, насколько он скромный.

    Некоторые люди думают, что вскоре у него наступит спад, но это не так. У него есть еще много чего предложить команде, поэтому он будет оказывать определяющее влияние на команду в течение многих лет», — сказал Фернандес.

    Текущий контракт 28-летнего футболиста с «Барселоной» истекает летом 2018 года.

    Источник: Goal.com

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    10.03.2016 12:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +13

      VladlenY 12 марта 2016, 22:46

      Да нафига Лео вообще думать о других клубах когда он играет в лучшем клубе Европы , который в данный момент выносит всех и вся. Некоторые команды даже жалко становится после игры с барсой.

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 10 марта 2016, 16:53

      род. 24 июня 1987 еще нет 28 считовод

      0
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      ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > PNZ1985 10 марта 2016, 16:54

      сорри перепил!

      1
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 10 марта 2016, 14:23

      Ни Пеле, ни Марадона, ни кто другой , пока есть Великий игрок Лео..
      Это Новейшая история и скорости другие, не как раньше... Выдающаяся личность. Я бы хотел пожать ему руку по-братски!!

      4
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      Рейтинг: +63

      Nark0z > Alex3920486 10 марта 2016, 14:29

      Нет пределу совершенству, когда-нибудь, лет через 20, появится новая супер звезда и все будут говорить, что ни Пеле, ни Марадона, ни Месси, не сравнятся с этой суперзвездой, так как тогда были скорости поменьше, да и вообще давно это было.

      1
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      Рейтинг: +22

      DIMON425 10 марта 2016, 14:18

      он останется в барсе до конца карьеры футболиста

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