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    Бышовец: «Готов тренировать сборную России на ЧМ-2018»

    Известный российский специалист Анатолий Бышовец признал, что в его планах продолжать тренерскую деятельность. По словам известного в прошлом футболиста, он готов к новым вызовам.

    — Как-то вы сказали, что в 60 лет уйдете на пенсию.

    — Да, тогда была подведена черта. Но сейчас мне под 70, а желание быть полезным сохранилось. Почему? Однажды я готовился к лекции для молодых тренеров и стал думать: «Как так, мне столько лет, а динамический стереотип я сохраняю?» Пришел к такому выводу: все потому, что я готовлю себя к шансу, который многие в жизни ждут. Он приходит к тысячам, миллионам людей, но они не готовы к нему во времени или в пространстве. А я себя готовлю именно к этому шансу. Фитнес, плавание… Очень важны поездки на сборы, анализ. Потому что мне не надо учиться, мне просто нужна информация, чтобы все переосмыслить. Вспоминаю, как недавно встретился с Ваней Ургантом в фитнесе в Марбелье. Он неожиданно увидел меня, посмотрел в глаза: «Ого, Анатолий Федорович!» То есть удивился, в каком я состоянии. Все потому, что к этому шансу надо быть готовым физически, психологически и информационно.

    — Возраст не помеха?

    — Судя по восклицанию Урганта, нет. Кстати, на той лекции Тихонов мне задал тот же вопрос. А я прочитал ему то, что написал перед нашей встречей: «Когда твой разум не поник и волю не сломили годы, ты только сед, но не старик, смирившийся с законами природы». И почему-то вспомнил Кутузова. В Филях, когда Наполеон прислал парламентера, Кутузов сказал: «Передай Наполеону, что я, брат, сед, а он, брат, сер».

    — За последний год вам поступали предложения о работе?

    — Да, но неинтересные — влачить жалкое существование. А это ведь серьезная проблема, как в афоризме: «Нет большего мучения, когда приходится работать с непрофессионалами». Кстати, я хочу сказать, что я много потерял от того, что у меня была мечта и большая цель. Я уходил из благополучного «Динамо», где была хорошая команда. Из отличного «Зенита», когда мы шли на первых местах и конкурировали со «Спартаком». Но была мечта сделать большее. По этому поводу тоже есть афоризм: «Забудь заумные мечты, и жизнь окажется прекрасной». Но я хочу сказать, что у меня и сегодня существует цель и мечта.

    — Какая?

    — Я родился в такие дни, что мой ангел-хранитель – Георгий Победоносец. Я уже не говорю про Канта, Ленина, Шекспира, Марка Аврелия… Не хочу это связать с собой и примкнуть к ним, но я знаю, как это оценивают астрологи. Они считают, что какая-то часть этих великих присуща мне. И сегодня, пусть это будет фантазией, я себе говорю: «А если возникнет шанс во времени и пространстве?..»

    — Если возникнет шанс тренировать сборную России на чемпионате мира-2018, вы будете готовы?

    — Да. Именно поэтому я слежу за молодежью, за дублирующими составами, за юношескими сборными. Я все делаю для того, чтобы быть готовым. Ну, не получится – значит, не судьба. Но если такой шанс во времени и пространстве возникнет, то ведь Кутузов почти в 70 победил французов, Суворов Альпы перешел, когда ему было под 70. А почему так? Потому что люди были готовы. Но готово ли общество, которое выберет и накачает очередной воздушный шарик в качестве игрока или тренера?

    Футбол — это моя жизнь, это то, что сделало меня человеком, который может сегодня позволить себе быть бескорыстным и независимым. Быть не благожелательным, а благотворительным. И я это доказал и в «Зените», и в Донецке. Я очень верю в игроков. При мне многие раскрылись в качестве футболистов сборной. Если говорить о Кубке Легенд, то большинство россиян, играющих на этом турнире, – это игроки, не которых я воспитал, а которым дал шанс, чтобы они стали легендами. Когда они были никем, я приглашал их, видя способности и талант. Я приглашал их, чтобы дать возможность реализовать себя. Но я счастлив, что они – целые плеяды, с которыми удалось поработать, – никогда не поют мне дифирамбы, потому что я это не люблю.

    Напомним, что Бышовец тренировал сборную России в 1998 году.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    09.03.2016 18:02
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 9 марта 2016, 23:44

      Все же пенсию не зря платят!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 9 марта 2016, 20:18

      Олимпиада в Сеуле - твой пик и звёздный час, ага. А Зенит ты сам бросил, погнавшись за местом в сборной и обломался!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 9 марта 2016, 20:06

      угомоните его кто нибудь... Бышовец пополняет ряд маразматиков от футбола.

      1
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 9 марта 2016, 19:42

      А я всегда буду благодарен Бышовцу за 98 год. В отличие от всех, кто здесь отписался, непомнящих добра.

      -2
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 > edw7777 9 марта 2016, 20:06

      а что было в 1998?

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > mihail200606 9 марта 2016, 20:24

      Присоединяюсь к вопросу. Неужели это кратковременное лидерство Зенита, оставшегося в конце-концов без медалей и еврокубков?

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 9 марта 2016, 19:05

      Анатолий, берите Геннадия и ай да на рыбалку к Романцеву, он вас там о стограмит и будет все нормуль.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 9 марта 2016, 19:01

      Думает что он -Кутузов))) .Ургант у него авторитет.Ленина с Кантом вспомнил...Маразм крепчает...

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > андрей андреев 9 марта 2016, 20:26

      Раз ещё помнит, значит не всё потеряно, ага.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Aztec58 9 марта 2016, 22:27

      Помнит что? Что он Кутузов,а не Наполеон))))

      0
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      Рейтинг: +581

      Sergh4 9 марта 2016, 18:24

      Вот только его ещё не хватало!

      -1
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      Рейтинг: +3136

      m40 9 марта 2016, 18:17

      Да всёу же, Толик, давно прошло твоё время. Не смеши народ такими заявлениями.

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 9 марта 2016, 18:13

      Упаси бог!

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