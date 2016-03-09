Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роналду расхвалил Наваса

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду доволен тем, как играет голкипер команды Кейлор Навас.

    «Я доволен. Мы выполнили поставленную задачу — вышли в 1/4 финала. Команда играла хорошо, дважды забила, мы всем довольны. Понимали, что матч будет тяжелым. У «Ромы» были шансы, она могла забить один-два раза, но и у нас самих было много голевых моментов. Первый тайм был равным, а после перерыва «Реал» выглядел лучше, играл острее и забил два важнейших мяча.

    С начала сезона Кейлор играет ключевую роль. На мой взгляд, он один из лучших игроков команды и вратарь высшего класса. Он играет здорово, я отдаю ему должное.

    Не важно, кто нам достанется. Просто подождем и узнаем следующего соперника. До конца Лиги чемпионов еще далеко. В 1/4 и 1/2 финала будет еще тяжелее, но команда к этому готова», — заявил португалец после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ромой».

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.03.2016 17:42
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 9 марта 2016, 20:28

      Не расхвалил, а воздал должное, ага.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11