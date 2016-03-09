Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Главный тренер «Вильярреала» мечтает о работе в сборной Испании

    Главный тренер «Вильярреала» Марселино Гарсия Тораль хочет попробовать свои силы на должности наставника сборной Испании.

    «Когда-нибудь я очень хочу возглавить сборную Испании. Это максимум, на что может претендовать испанский специалист. Для меня это было бы большой честью, однако очень скоро я бы стал скучать по каждодневной работе на поле. Мне очень нравится каждую неделю ставить перед собой вызовы. Получаю большое наслаждение от моей работы», — сказал он.

    Напомним, что сейчас командой руководит Висенте дель Боске, но опытный специалист покинет свой пост после чемпионата Европы 2016 года.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.03.2016 13:12
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11