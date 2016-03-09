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    Ван дер Сар вернется в футбол, чтобы помочь «Нордвийку»

    Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Голландии Эдвин ван дер Сар возобновит карьеру, чтобы помочь любительскому «Нордвийку», за который он играл в юности, передает Voetbal in de Bollenstreek.

    45-летний ван дер Сар закончил карьеру в 2011-м году сразу после финального матча ЛЧ против «Барселоны».

    Ван дер Сар сохраняет связь с клубом, и после травмы голкипера Мустафы Маре Зине руководство клуба обратилось в королевский футбольный союз с просьбой позволить ван дер Сару сыграть в субботнем матче с «Йодан Бойз».

    Предположительно, речь идет только об одной игре.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.03.2016 11:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +26

      dima556 9 марта 2016, 12:36

      может вообще вернется?))) было бы круто)

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