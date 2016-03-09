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    «Гуанчжоу Эвергранд» стал самым дорогим футбольным клубом в мире

    Китайский «Гуанчжоу Эвергранд» обошел «Реал» и «Манчестер Юнайтед», и стал самым дорогим футбольным клубом мира, пишет Xinhuanet.

    Лидирующий в азиатском футболе «Гуанчжоу» осуществил продажу части акций в NEEQ по рекордной цене.

    Стоимость клуба достигла 21,8 миллиарда юаней (3,35 миллиарда долларов), в то время как «Реал» оценивается в 3,26 миллиарда долларов.

    Напомним, что этой зимой клуб приобрел нападающего Джексона Мартинеса за 42 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.03.2016 10:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +161

      ARMEN13 9 марта 2016, 13:15

      С учетом долгов реала, он еще на 600 миллионов дешевле должен быть!!!

      0
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      Рейтинг: +78

      msbleff 9 марта 2016, 11:16

      вы шутите? Реал стоил в 2015 3.5млрд. Хватит новости брать с левых сайтов.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 9 марта 2016, 10:47

      Мир сошел с ума!

      2
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