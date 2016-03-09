«Гуанчжоу Эвергранд» стал самым дорогим футбольным клубом в мире

Китайский «Гуанчжоу Эвергранд» обошел «Реал» и «Манчестер Юнайтед», и стал самым дорогим футбольным клубом мира, пишет Xinhuanet.

Лидирующий в азиатском футболе «Гуанчжоу» осуществил продажу части акций в NEEQ по рекордной цене.

Стоимость клуба достигла 21,8 миллиарда юаней (3,35 миллиарда долларов), в то время как «Реал» оценивается в 3,26 миллиарда долларов.

Напомним, что этой зимой клуб приобрел нападающего Джексона Мартинеса за 42 миллиона евро.