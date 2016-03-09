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    Вацке: «У клубов АПЛ много денег – но на Обамеянга не хватит»

    Дортмундская «Боруссия» не будет продавать нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга этим летом, заявил исполнительный директор Ханс Йоахим Вацке.

    «Наша позиция ясна. Ауба выступает за «Боруссию» сейчас и будет выступать в дальнейшие годы. В этом вопросов нет. Никакой суммы отступных нет. Деньги многое решают, но уход Обамеянга попросту нереалистичен.

    У клубов АПЛ много денег, но на Обамеянга может не хватить. У нас нет шейхов или Абрамовича, но деньги есть, и мы ни в чем не нуждаемся», - сказал Вацке.

    В этом сезоне за 24 игры габонец отметился 22 голами.

    Источник: The Sun

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    09.03.2016 06:50
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