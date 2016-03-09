«МЮ» просит УЕФА позволить им остаться в Манчестере перед игрой с «Ливерпулем»

Руководство «Манчестер Юнайтед» отправило в УЕФА запрос с просьбой разрешить игрокам клуба остаться и тренироваться в Манчестере перед матчем в рамках Лиги Европы с «Ливерпулем».

По правилам гости должны находиться в пределах 43 километров от домашнего стадиона принимающей стороны, а между Ливерпулем и манчестерской тренировочной базой в Каррингтоне около 54 километров.