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    «МЮ» просит УЕФА позволить им остаться в Манчестере перед игрой с «Ливерпулем»

    Руководство «Манчестер Юнайтед» отправило в УЕФА запрос с просьбой разрешить игрокам клуба остаться и тренироваться в Манчестере перед матчем в рамках Лиги Европы с «Ливерпулем».

    По правилам гости должны находиться в пределах 43 километров от домашнего стадиона принимающей стороны, а между Ливерпулем и манчестерской тренировочной базой в Каррингтоне около 54 километров.

    Источник: Daily Mail

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    09.03.2016 06:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 9 марта 2016, 11:08

      необычное правило. интересно, чем руководствовались, когда высчитывали это расстояние. почему необходимо придерживаться 43 км??? почему не 38 например, или не 47??

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