«МЮ» просит УЕФА позволить им остаться в Манчестере перед игрой с «Ливерпулем»

необычное правило. интересно, чем руководствовались, когда высчитывали это расстояние. почему необходимо придерживаться 43 км??? почему не 38 например, или не 47??
Руководство «Манчестер Юнайтед» отправило в УЕФА запрос с просьбой разрешить игрокам клуба остаться и тренироваться в Манчестере перед матчем в рамках Лиги Европы с «Ливерпулем».
По правилам гости должны находиться в пределах 43 километров от домашнего стадиона принимающей стороны, а между Ливерпулем и манчестерской тренировочной базой в Каррингтоне около 54 километров.