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    Лодыгин: «Думаю только о победе в основное время»

    Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин настроен на то, что судьба путевки в четвертьфинал Лиги чемпионов решится в основное время ответной игры против «Бенфики». Напомним, первый матч португальцы выиграли со счетом 1:0.

    – Один из вероятных сценариев предполагает дополнительное время и серию пенальти. Вы как-то прокручивали это в голове, готовились к одиннадцатиметровым?

    – Такой вариант есть, да. Может быть, где-то я и понимаю, что это возможно, что мы дойдем до пенальти, но сейчас все-таки думаю только о победе в основное время. Самое главное – не пропускать и забивать. А о дополнительном времени давайте не говорить. Подождем матча и все увидим, – сказал Лодыгин.

    Источник: ФК «Зенит»

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    08.03.2016 21:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 9 марта 2016, 00:27

      Не пропустить-это и есть главная задача вратаря!

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