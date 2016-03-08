Мини-футбол. «Торпедо-МАМИ» и «Лагуна» одержали победы

Перед гостевым поединком с подмосковной "Снежаной-Котельники" значительные кадровые потери понесла сложившая с себя полномочия действующего чемпиона пензенская "Лагуна-УОР". По причине дисквалификаций игру пропускали капитан команды Оксана Пегова и основной голкипер Мария Сурнина, а в добавок к этому повреждение получила игрок сурского клуба Мария Крупина. Таким образом, имея всего пять полевых футболисток, "Лагуна" не стесняется активно идти в наступление, забивает два безответных мяча к перерыву и под шквалом атак соперника доводит матч до победы, 4:3. Хет-трик в составе победительниц оформила Александра Чернова.

Первую победу в качестве главного тренера наставник пензенской "Лагуны-УОР" Виталий Антонов: - Игра получилась достойной во всех отношениях, а главное, встречались достойные соперники. Основная трудность для нас, безусловно, заключалась в потере двух основных игроков по причине дисквалификации и повреждении Крупиной, полученном ей буквально накануне отъезда - она выбыла из строя на пару недель точно. Такие игры вытаскивать очень тяжело, учитывая, что "Снежана" предстала сегодня сильнейшим на данный момент составом. Девчонки молодцы, держали оборону как Александр Матросов. Были бы чуть посвежее и имели бы еще парочку игроков - смогли бы реализовать в атаке побольше. Не реализовали свои моменты только потому, что не хватило сил и энергии чтобы забить эти мячи.

Несмотря на весомую разницу в итоговом счете, захватывающим выдался и начавшийся следом поединок между столичным "Торпедо-МАМИ" и "Тюменью". Сибирячкам удалось первым распечатать ворота соперника - на 10-й минуте отличилась Правдина, однако следом случился автогол Самородовой, уравнявший шансы команд до начала второго тайма. Сдерживать напор соперника, перешедшего на игру в три четверки, тюменской команде становилось все труднее, что и привело к трем мячам в ворота Венеры Палтусовой и победе столичной команды, 4:1.

Главный тренер московского "Торпедо-МАМИ" Александр Плешаков подвел итоги победного поединка: - Что касается прошедшей игры, то первый ее тайм был очень напряженный. Нам такая игра никак не подходит, когда 50 на 50 и то туда, то сюда... Во втором тайме пришлось прибегнуть к некоторым перестановкам в игровых сочетаниях, что и принесло свои плоды. Отдельно могу порадоваться тому, что сегодня удалось задействовать всех игроков в заявке - второй тайм провели в три полноценных четверки. За самоотдачу и хорошую игру во втором тайме, а главное за достигнутый, нужный нам результат, я могу только поблагодарить сегодня девчонок.

Мини-футбол. Женщины. Чемпионат России. 13-й тур

"Снежана-Котельники" (Московская область) - "Лагуна-УОР" (Пенза) - 3:4 (0:2)

Голы: Коржова, 24. Карасева, 35, 39 - Чернова, 2, 17, 35. Тигина, 31.

"Торпедо-МАМИ" (Москва) - "Тюмень" (Тюмень) - 4:1 (1:1)

Голы: Самородова, 12 (а/г). Меркулова, 22. Воробей, 27. Бородина, 29 - Правдина, 10.

Бомбардиры: Воробей (Торпедо-МАМИ) - 15; Семенова (Аврора) - 14; Дурадина (Аврора), Коржова (Снежана-Котельники) - по 13.