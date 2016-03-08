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    Хекинг: «Выход в четвертьфинал станет историческим событием для «Вольфсбурга»

    Главный тренер «Вольфсбурга» Дитер Хекинг накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Гентом» выразил мнение, что его подопечным нельзя расслабляться по ходу данной игры. Напомним, в первой встрече немецкий клуб вел со счетом 3:0, однако бельгийцы сумели отквитать два гола. Ответный матч пройдет сегодня в Вольфсбурге и начнется в 22:45.

    «Как я уже говорил перед первым матчем, нам потребуются два хороших дня, чтобы пробиться в следующий раунд. Один такой день уже был, теперь нам нужен другой. Мы полны уверенности, поскольку находимся в выгодной позиции, но еще ничего не решено. «Гент» отдаст все силы, и мы должны в зародыше пресечь все попытки соперника изменить ход противостояния.

    Выход в четвертьфинал стал бы историческим событием для нашего клуба, но то же самое можно сказать и про «Гент». И нам не следует так или иначе думать о следующем раунде. Это стало бы большой ошибкой. Нужно сыграть еще один матч, и мы не можем позволить себе расслабиться», – сказал Хекинг.

    Источник: УЕФА

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    08.03.2016 08:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 8 марта 2016, 08:28

      Выход близок, как никогда в истории. Сопернику необходимо забивать в гостях на 2 гола больше - в это мало верится.

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