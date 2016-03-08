Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Валенсия» хочет приобрести Видаля, чтобы пригласить Сампаоли

    «Валенсия» намеревается приобрести полузащитника «Баварии» Артуро Видаля. Данный интерес обусловлен тем, что «летучие мыши» хотят пригласить на пост главного тренера команды бывшего рулевого сборной Чили Хорхе Сампаоли. Покупка Видаля может ускорить этот процесс.

    Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 37 миллионов евро. В нынешнем сезоне чилиец провел за «Баварию» в Бундеслиге 24 матча и забил два гола. Сампаоли в январе 2016 года покинул пост главного тренера сборной Чили, с которой становился победителем Кубка Америки-2015.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.03.2016 07:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11