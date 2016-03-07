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    Цорн: «В «Штутгарте» у Погребняка была самая высокая зарплата»

    Футбольный агент Томас Цорн заявил, что у нападающего «Динамо» Павла Погребняка, ранее выступавшего за «Штутгарт», была самая высокая зарплата в немецком клубе. Напомним, в «Штутгарте» россиянин играл с 2009 по 2012 год.

    – Как те же немцы реагируют на то, какие деньги зарабатывают российские игроки?

    – Это своеобразие российской лиги. Они этому не рады. Многие могли бы уехать в Европу, не будь у них таких больших запросов по зарплате. Чтобы зарабатывать такие деньги в Европе, нужно быть игроком очень высокого уровня. Если игрок этого достоин, то и в Германии ему будут платить хорошие деньги. Когда Погребняк уезжал в «Штутгарт», там у него была самая высокая зарплата в команде.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    07.03.2016 13:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 7 марта 2016, 14:24

      И самая низкая результативность чаще же какау выпускали в основе и тот лепил по 2-3 банки за матч,аналогичный джермейн дефо и павлюченко)

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