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    Варди: «Не слежу за матчами конкурентов»

    Нападающий «Лестера» Джейми Варди не наблюдает за матчами конкурентов в борьбе за чемпионство в Премьер-лиге. Об этом заявил сам футболист.

    «Я от многих слышал, что матчи конкурентов в прошлом туре закончились удачно для «Лестера», но я их не смотрел, а играл в Call Of Duty. Никто не верил в нас на старте сезона. Все говорили, что мы будем бороться за выживание. Мы испытывали давление до того момента, как гарантировали себе сохранение прописки в АПЛ. С тех пор мы получаем удовольствие от всего, что происходит», — цитирует Варди Goal.

    Источник: Goal.com

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    07.03.2016 07:46
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +58

      Rash_0559 7 марта 2016, 10:36

      Молодцы ребята!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3418

      FRZZ 7 марта 2016, 10:13

      Вот именно, секрет успеха Лестера в том, что они не испытывают давления.

      0
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