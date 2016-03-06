Месси стал первым игроком, забивавшим 20 голов в Примере в течении восьми сезонов

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, дважды огорчивший голкипера «Эйбара» в матче 28-го тура Примеры, забил свои 20-й и 21-й голы в сезоне. Благодаря этому дублю, аргентинец стал первым футболистом, который забивал 20 и боле голов в высшем дивизионе чемпионата Испании на протяжении восьми сезонов.

Отметим, что форвард «Реала» Криштиану Роналду оформляет 20 и более забитых мячей в сезоне семь лет подряд. Такие игроки как Альфредо ди Стефано, Ференц Пушкаш, Кини и Тельмо Сарра забивали минимум 20 голов в течении шести сезонов..