Черчесов вступил в перепалку с журналистом, усомнившись в его компетентности

Главного тренера «Легии» Станислава Черчесова после победы над «Гурником» (3:1) ждали не самые радостные вопросы.

«Это журналист? Почему они все время спрашивают «почему»? Как будто я тут пионер. Что значит, «почему»? Скажи, пожалуйста, вы журналист или кто? Что он спрашивает?», — возмутился Черчесов началом вопроса.

Узнав, что журналист недоволен тем, что «Легия» не доминирует и не атакует на протяжении всего матча, Черчесов посмотрел на оппонента непонимающим взглядом.

«У меня нет слов. Хотя языков я много знаю. Но слов у меня нет. Я извиняюсь, но когда я пришел, была та же команда. Но отставание - 10 очков. Сейчас у нас плюс четыре уже. Ты понимаешь, о чем речь? На землю опуститесь. По земле надо ходить. Кстати, я тебя первый раз вижу здесь. Чуть-чуть надо уважать, или я не могу понять. Те же футболисты. И как я должен реагировать на твой вопрос? Соперники — тоже футболисты, они не на протезах ходят. Или ты хочешь, чтобы мы вышли, и они все легли? Так не бывает. Ни у нас, ни у «Барселоны». Ты понимаешь — уважать надо. Главное, не обижайся», — заключил Черчесов.