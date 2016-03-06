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  • Черчесов вступил в перепалку с журналистом, усомнившись в его компетентности

Черчесов вступил в перепалку с журналистом, усомнившись в его компетентности

6 марта 2016, 09:37
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Главного тренера «Легии» Станислава Черчесова после победы над «Гурником» (3:1) ждали не самые радостные вопросы.

«Это журналист? Почему они все время спрашивают «почему»? Как будто я тут пионер. Что значит, «почему»? Скажи, пожалуйста, вы журналист или кто? Что он спрашивает?», — возмутился Черчесов началом вопроса.

Узнав, что журналист недоволен тем, что «Легия» не доминирует и не атакует на протяжении всего матча, Черчесов посмотрел на оппонента непонимающим взглядом.

«У меня нет слов. Хотя языков я много знаю. Но слов у меня нет. Я извиняюсь, но когда я пришел, была та же команда. Но отставание - 10 очков. Сейчас у нас плюс четыре уже. Ты понимаешь, о чем речь? На землю опуститесь. По земле надо ходить. Кстати, я тебя первый раз вижу здесь. Чуть-чуть надо уважать, или я не могу понять. Те же футболисты. И как я должен реагировать на твой вопрос? Соперники — тоже футболисты, они не на протезах ходят. Или ты хочешь, чтобы мы вышли, и они все легли? Так не бывает. Ни у нас, ни у «Барселоны». Ты понимаешь — уважать надо. Главное, не обижайся», — заключил Черчесов.

Источник: YouTube
Европа Легия Черчесов Станислав
Комментарии (2)
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пенек_2
1457260055
черчесов ПЁС
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1457266948
ЧЕРЧЕС ДОКАЗАЛ СВОЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПОДНЯВ КОМАНДУ С ТЕМИ ЖЕ ФУТБОЛИСТАМИ
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