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    Коклен: «Прошу прощения у болельщиков за удаление»

    Полузащитник «Арсенала» Франсис Коклен попросил прощения у болельщиков и клуба за свое удаление в матче 29-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:2). Коклен получил вторую желтую карточку при счете 1:0 в пользу своей команды.

    «Я не видел нашего второго гола, потому что был в раздевалке, но кто-то пришел и сказал, что мы сравняли счет. Это было для меня большим облегчением. Я не хотел, чтобы мы проиграли. До моего удаления «Арсенал» играл превосходно.

    Ничья – прекрасный результат для нас. Я прошу прощения у всех болельщиков «Арсенала» за удаление. Думаю, в полном составе мы бы выиграли этот матч, но ход игры изменила красная карточка. Прошу прощения у фанатов и клуба. Я решил вступить в отбор, потому что рассчитывал, что смогу чисто сыграть против Кейна», – сказал Коклен.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    06.03.2016 01:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +377

      bringing 6 марта 2016, 08:12

      Жёсткий игрок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 6 марта 2016, 03:02

      Да-а, подпортил, конечно, игру Арсеналу, обидно. Без удаления затащили бы.

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