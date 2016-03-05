Зидан: «Я никогда не смог бы сделать то, что делает Роналду»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил игру нападающего Криштиану Роналду в матче 28-го тура Примеры против «Сельты» (7:1). В этой игре португалец отметился четырьмя забитыми голами.

«Удары Криштиану и его техника уникальны. Я не знаю, что он вкладывает в свои удары, но немногие игроки обладают этим качеством.

Он в Мадриде, он силен, он хорошо играет и может забить четыре гола за 40 минут. Я бы никогда так не смог», – сказал Зидан.