Зидан: «Я никогда не смог бы сделать то, что делает Роналду»

А толку-то? Ну забил 4 гола команде на порядок, если не на два уступающей в классе Реалу. Что с того? Где был Роналду в матче против Атлетико и Барселоны?
P.S. И да, старина Зизу, ты - легенда. Роналду может забить сколько угодно, но ему никогда не стать тем, кем стал ты - Эпохой.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил игру нападающего Криштиану Роналду в матче 28-го тура Примеры против «Сельты» (7:1). В этой игре португалец отметился четырьмя забитыми голами.
«Удары Криштиану и его техника уникальны. Я не знаю, что он вкладывает в свои удары, но немногие игроки обладают этим качеством.
Он в Мадриде, он силен, он хорошо играет и может забить четыре гола за 40 минут. Я бы никогда так не смог», – сказал Зидан.