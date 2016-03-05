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    Зидан: «Я никогда не смог бы сделать то, что делает Роналду»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил игру нападающего Криштиану Роналду в матче 28-го тура Примеры против «Сельты» (7:1). В этой игре португалец отметился четырьмя забитыми голами.

    «Удары Криштиану и его техника уникальны. Я не знаю, что он вкладывает в свои удары, но немногие игроки обладают этим качеством.

    Он в Мадриде, он силен, он хорошо играет и может забить четыре гола за 40 минут. Я бы никогда так не смог», – сказал Зидан.

    Источник: Football Espana

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    05.03.2016 21:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 6 марта 2016, 11:55

      А толку-то? Ну забил 4 гола команде на порядок, если не на два уступающей в классе Реалу. Что с того? Где был Роналду в матче против Атлетико и Барселоны?

      P.S. И да, старина Зизу, ты - легенда. Роналду может забить сколько угодно, но ему никогда не стать тем, кем стал ты - Эпохой.

      -1
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 6 марта 2016, 00:52

      Не скромничай зизу роналду до тебя чуть ближе чем мне в плане этой игры

      3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 марта 2016, 21:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Согласен, Зидану до Роналду далеко, а до Месси ещё дальше!

      -4
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      Рейтинг: +532

      Бан > Aztec58 6 марта 2016, 05:47

      Зидан вел игру, причем, как в сборной, так и в любой команде в которой выступал.
      А эти отрабатывают за счет партнеров, особенно Месси. Поэтому и в сборных не такие, а уж в Италии, так вообще бы заглохли.

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